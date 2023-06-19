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Федоров Роман Федорович
Федоров Роман Федорович
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Место рождения
Костиха
, Завражная волость, Макарьевский уезд
Дата рождения
1857
Пол
Мужской
Отец
Федоров Федор Федорович
1818 г.р.
Мать
Федорова Ефросинья Потаповна
1818 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец:
Федоров Федор Федорович
Мать:
Федорова Ефросинья Потаповна
Костиха
, Завражная волость, Макарьевский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
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