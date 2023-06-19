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Федоров Роман Федорович

Место рождения

Костиха, Завражная волость, Макарьевский уезд

Дата рождения

1857

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Федоров Федор Федорович

Мать: Федорова Ефросинья Потаповна

Костиха, Завражная волость, Макарьевский уезд
Работа или профессия
Неизвестно