Милаш Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милаш Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Ничипоренко Феодосия

Отец ребёнка: Милаш Григорий

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Милаш Иннокентий

Отец ребёнка: Милаш Григорий

Рождение ребёнка
29.07.1847

Сын: Милаш Сила (Силуан)

Отец ребёнка: Милаш Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милаш Иван

Отец ребёнка: Милаш Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милаш Мирон

Отец ребёнка: Милаш Григорий

Смерть
Неизвестно
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