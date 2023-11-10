Милаш Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Ничипоренко Феодосия
Отец ребёнка: Милаш Григорий
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Милаш Иннокентий
Отец ребёнка: Милаш Григорий
Рождение ребёнка
29.07.1847
Сын: Милаш Сила (Силуан)
Отец ребёнка: Милаш Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милаш Иван
Отец ребёнка: Милаш Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милаш Мирон
Отец ребёнка: Милаш Григорий
Смерть
Неизвестно