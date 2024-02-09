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София Ивановна

Место рождения

Барулино, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Место
Комментарий
Рождение
1887 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Барулино, Гдовская волость, Гдовский уезд
Бракосочетание
26.01.1909 ст.

Муж: Михайлов Федор Максимович

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 26.01.1909 Иванщины запасной бомбардир Федор Максимович Михайлов Барулина крестьянская девица София Ивановна по жениху Калихновщины крестьянин Андрей Андреевич по жениху И... Показать все
Смерть
Неизвестно
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