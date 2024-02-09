София Ивановна
Место рождения
Дата рождения1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
1887 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1909 ст.
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 26.01.1909 Иванщины запасной бомбардир Федор Максимович Михайлов Барулина крестьянская девица София Ивановна по жениху Калихновщины крестьянин Андрей Андреевич по жениху И... Показать все
Смерть
Неизвестно