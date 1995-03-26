Бабичева (Пархоменко) Мария Терентьевна
Место рожденияс.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края
Дата рождения03.05.1924
Дата смерти26.03.1995
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1924
с.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края
Рождение ребёнка
22.01.1955
Дочь: Зилотова Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Бабичев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
04.04.2003
Сын: Бабичев Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Бабичев Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.03.1995