Бабичева (Пархоменко) Мария Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабичева (Пархоменко) Мария Терентьевна

Место рождения

с.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края

Дата рождения

03.05.1924

Дата смерти

26.03.1995

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1924

Отец: Пархоменко Терентий Прокопович

Мать: Пархоменко Александра Абрамовна

с.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края
Рождение ребёнка
22.01.1955

Дочь: Зилотова Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Бабичев Михаил Иванович

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
04.04.2003

Сын: Бабичев Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Бабичев Михаил Иванович

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабичев Михаил Иванович

Смерть
26.03.1995
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край