Белёв Дмитрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белёв Дмитрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1985

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1985

Отец: Белёв Александр Дмитриевич

Мать: Варанкина Галина Ивановна

Рождение ребёнка
02.10.2008

Сын: Белёв Егор Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.06.2016

Дочь: Белёва Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.10.2018

Сын: Белёв Семён Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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