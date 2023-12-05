Белёв Дмитрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1985
Рождение ребёнка
02.10.2008
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.06.2016
Дочь: Белёва Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.10.2018
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности