Софрошкина (Рогова) (Взыграва) Мария Варфоломеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софрошкина (Рогова) (Взыграва) Мария Варфоломеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Взыграв Варфоломей Тихонович

Мать: не указана

Бракосочетание
15.11.1891

Муж: Софрошкин (рогов) Михаил Павлович

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
08.03.1893

Сын: Софрошкин (рогов) Гавриил Михайлович

Отец ребёнка: Софрошкин (рогов) Михаил Павлович

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
29.12.1898

Сын: Софрошкин (рогов) Даниил Михайлович

Отец ребёнка: Софрошкин (рогов) Михаил Павлович

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
31.01.1901

Сын: Софрошкин (рогов) Ефим Михайлович

Отец ребёнка: Софрошкин (рогов) Михаил Павлович

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
23.08.1903

Сын: Софрошкин (рогов) Василий Михайлович

Отец ребёнка: Софрошкин (рогов) Михаил Павлович

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
02.02.1906

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Софрошкин (рогов) Михаил Павлович

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
10.11.1910

Сын: Софрошкин (рогов) Николай Михайлович

Отец ребёнка: Софрошкин (рогов) Михаил Павлович

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
06.09.1912

Дочь: Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Софрошкин (рогов) Михаил Павлович

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно
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