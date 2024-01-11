Софрошкина (Рогова) (Взыграва) Мария Варфоломеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Взыграв Варфоломей Тихонович
Мать: не указана
Бракосочетание
15.11.1891
Рождение ребёнка
08.03.1893
Сын: Софрошкин (рогов) Гавриил Михайлович
Отец ребёнка: Софрошкин (рогов) Михаил Павлович
Рождение ребёнка
29.12.1898
Сын: Софрошкин (рогов) Даниил Михайлович
Отец ребёнка: Софрошкин (рогов) Михаил Павлович
Рождение ребёнка
31.01.1901
Сын: Софрошкин (рогов) Ефим Михайлович
Отец ребёнка: Софрошкин (рогов) Михаил Павлович
Рождение ребёнка
23.08.1903
Сын: Софрошкин (рогов) Василий Михайлович
Отец ребёнка: Софрошкин (рогов) Михаил Павлович
Рождение ребёнка
02.02.1906
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Софрошкин (рогов) Михаил Павлович
Рождение ребёнка
10.11.1910
Сын: Софрошкин (рогов) Николай Михайлович
Отец ребёнка: Софрошкин (рогов) Михаил Павлович
Рождение ребёнка
06.09.1912
Дочь: Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Софрошкин (рогов) Михаил Павлович
Смерть
Неизвестно