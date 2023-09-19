(Степанова) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Степанова) Евгения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1971 г.р.

Дети

1998 г.р.
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Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1998

Дочь: София Андреевна

Отец ребёнка: Степанов Андрей Степанович

Рождение ребёнка
14.02.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанов Андрей Степанович

Рождение ребёнка
08.07.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанов Андрей Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Андрей Степанович

Место жительства
Неизвестно
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