(Степанова) Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1998
Дочь: София Андреевна
Отец ребёнка: Степанов Андрей Степанович
Рождение ребёнка
14.02.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Степанов Андрей Степанович
Рождение ребёнка
08.07.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Степанов Андрей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно