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Лощенов Иван Егорович

Место рождения

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1809

Дата смерти

29.01.1857

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Лощенов Егор Никифорович

Мать: Лощенова Прасковья Ивановна

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
31.01.1832

Жена: Лощенова Домника Васильевна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Лощенов Ансифор Иванович

Мать ребёнка: Лощенова Домника Васильевна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Лощенов Аверьян Иванович

Мать ребёнка: Лощенова Домника Васильевна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Лощенова Домника Васильевна

Рождение ребёнка
23.01.1849

Дочь: Гурьева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Лощенова Домника Васильевна

Смерть
29.01.1857
Рождение ребёнка
1858

Сын: Лощенов Иван Иванович

Мать ребёнка: Лощенова Домника Васильевна

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