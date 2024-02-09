Лощенов Иван Егорович
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смерти29.01.1857
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Бракосочетание
31.01.1832
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Лощенова Домника Васильевна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Лощенова Домника Васильевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Лощенова Домника Васильевна
Рождение ребёнка
23.01.1849
Дочь: Гурьева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Лощенова Домника Васильевна
Смерть
29.01.1857
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Лощенова Домника Васильевна