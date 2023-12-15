Николаев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 06.08.1937
Дочь: Наумова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Николаева Мария
Работа или профессия
Неизвестно
станция Сортировка
сцепщик вагонов
Смерть
1961
Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Причина смерти: Болезнь | Рак пищевода