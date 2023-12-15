Николаев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаев Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 06.08.1937

Дочь: Наумова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева Мария

Работа или профессия
Неизвестно
станция Сортировка
сцепщик вагонов
Смерть
1961
Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Причина смерти: Болезнь | Рак пищевода
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