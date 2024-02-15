Джевага Яков
Место рождения
Дата рожденияОколо 1750
Дата смерти17.08.1814
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Джевага Улиана
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Джевага Евхим
Мать ребёнка: Джевага Улиана
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: (Джевага) Анна
Мать ребёнка: Джевага Улиана
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Джевага Алексей
Мать ребёнка: Джевага Улиана
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Джевага Павел
Мать ребёнка: Джевага Улиана
Смерть
17.08.1814