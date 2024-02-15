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Джевага Яков

Место рождения

Рудовка, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

17.08.1814

Пол

Мужской

Отец

Около 1718 г.р.

Мать

Около 1732 г.р.

Жена

Около 1773 г.р.

Дети

Около 1795 г.р.
Около 1798 г.р.
Около 1798 г.р.
Около 1801 г.р.

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Джевага Максим Козак-Подпомочник

Мать: Джевага Екатерина

Рудовка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Джевага Улиана

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Джевага Евхим

Мать ребёнка: Джевага Улиана

Рудовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: (Джевага) Анна

Мать ребёнка: Джевага Улиана

Рудовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Джевага Алексей

Мать ребёнка: Джевага Улиана

Рудовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Джевага Павел

Мать ребёнка: Джевага Улиана

Рудовка, Чернігівська область
Смерть
17.08.1814
Рудовка, Чернігівська область

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