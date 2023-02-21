Ирина Елизарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиДо 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Василий Власов
Отец ребёнка: Влас Софронов
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Хрестинья Власова
Отец ребёнка: Влас Софронов
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Софья Власова
Отец ребёнка: Влас Софронов
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Григорий Власов
Отец ребёнка: Влас Софронов
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Андрей Власов
Отец ребёнка: Влас Софронов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Влас Софронов
Смерть
До 1782