Ирина Елизарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Елизарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

До 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1729 г.р.

Дети

Около 1752 г.р.
Около 1756 г.р.
Около 1758 г.р.
Около 1762 г.р.
Около 1772 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Василий Власов

Отец ребёнка: Влас Софронов

Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Хрестинья Власова

Отец ребёнка: Влас Софронов

Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Софья Власова

Отец ребёнка: Влас Софронов

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Григорий Власов

Отец ребёнка: Влас Софронов

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Андрей Власов

Отец ребёнка: Влас Софронов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Влас Софронов

Смерть
До 1782