Fuchs Berel — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Fuchs Berel

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Fuchs Wolf

Мать ребёнка: Fuchs Faiga

Бердичев, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Schnitzer Taube

Мать ребёнка: Fuchs Faiga

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Rosenfeld Braindel

Мать ребёнка: Fuchs Faiga