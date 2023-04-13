Fuchs Berel
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Fuchs Wolf
Мать ребёнка: Fuchs Faiga
Бердичев, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Schnitzer Taube
Мать ребёнка: Fuchs Faiga
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Rosenfeld Braindel
Мать ребёнка: Fuchs Faiga