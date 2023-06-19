Звонцов Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения13.04.1917
Дата смерти20.11.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1935 по 1994
Место жительства
По 1935
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
20.11.1994