Звонцов Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звонцов Василий Михайлович

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Место рождения

Вахонькино, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

13.04.1917

Дата смерти

20.11.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Вахонькино, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1935 по 1994
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
По 1935
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
20.11.1994
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург