Портнова (Батманова) Мария (Маня) Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Батманов Петр
Мать: Батманова Лукерья
Рождение ребёнка
06.04.1963
Дочь: Анисимова Ольга Витальевна
Отец ребёнка: Портнов Виталий Николаевич
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.02.1966
Дочь: Васильева Ирина Витальевна
Отец ребёнка: Портнов Виталий Николаевич
Ангрен
Рождение ребёнка
11.04.1970
Дочь: Мячина Любовь Витальевна
Отец ребёнка: Портнов Виталий Николаевич
Джизак
Бракосочетание
Неизвестно