Портнова (Батманова) Мария (Маня) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПортнова (Батманова) Мария (Маня) Петровна

Портнова (Батманова) Мария (Маня) Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Батманов Петр

Мать: Батманова Лукерья

Рождение ребёнка
06.04.1963

Дочь: Анисимова Ольга Витальевна

Отец ребёнка: Портнов Виталий Николаевич

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.02.1966

Дочь: Васильева Ирина Витальевна

Отец ребёнка: Портнов Виталий Николаевич

Ангрен
Рождение ребёнка
11.04.1970

Дочь: Мячина Любовь Витальевна

Отец ребёнка: Портнов Виталий Николаевич

Джизак
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Портнов Виталий Николаевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close