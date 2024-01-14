Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.05.1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1748 г.р.

Мать

Около 1755 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.05.1782

Отец: Игнат

Мать: Катерина Карповна

Смерть
Неизвестно
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