Бунаков Семен Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБунаков Семен Иванович

Бунаков Семен Иванович

Место рождения

Городниково, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

15.02.1913

Дата смерти

13.11.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1913

Отец: Бунаков Иван Иванович

Мать: Бунакова Анна Дмитриевна

Городниково, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.05.1935

Сын: Бунаков Юрий Семенович

Мать ребёнка: Бунакова Анна Андреевна

Городниково, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
08.08.1938

Дочь: Филина Нина Семеновна

Мать ребёнка: Бунакова Анна Андреевна

Городниково, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
19.09.1941

Сын: Бунаков Семен Семенович

Мать ребёнка: Бунакова Анна Андреевна

Городниково, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаврилова Тамара Семеновна

Мать ребёнка: Бунакова Анна Андреевна

Городниково, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Околот Вера Семеновна

Мать ребёнка: Бунакова Анна Андреевна

Городниково, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бунакова Анна Андреевна

Смерть
13.11.1994
Городниково, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close