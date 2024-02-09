Бунаков Семен Иванович
Место рождения
Дата рождения15.02.1913
Дата смерти13.11.1994
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1913
Отец: Бунаков Иван Иванович
Мать: Бунакова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
05.05.1935
Мать ребёнка: Бунакова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
08.08.1938
Дочь: Филина Нина Семеновна
Мать ребёнка: Бунакова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
19.09.1941
Мать ребёнка: Бунакова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаврилова Тамара Семеновна
Мать ребёнка: Бунакова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Околот Вера Семеновна
Мать ребёнка: Бунакова Анна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бунакова Анна Андреевна
Смерть
13.11.1994