Бородихина (Балобанова) Анастасия Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смерти16.02.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: Болобанов Семен Иванов
Бракосочетание
28.01.1825
Крестьянская дочь, умершего крестьянина Красноярской волости 31 год
Рождение ребёнка
06.02.1826
Дочь: Агафья Николаева
Отец ребёнка: Бородихин Николай 2 Афанасьев
Рождение ребёнка
24.03.1828
Отец ребёнка: Бородихин Николай 2 Афанасьев
Рождение ребёнка
05.11.1830
Сын: Бородихин Михаил Николаев
Отец ребёнка: Бородихин Николай 2 Афанасьев
Рождение ребёнка
17.11.1832
Дочь: Сорокина Екатерина Николаева
Отец ребёнка: Бородихин Николай 2 Афанасьев
Восприемники Андрей Осипов Богословцев, и урядника Василия Богунова жена Евдокия Захарова
Рождение ребёнка
30.09.1835
Сын: Бородихин Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Бородихин Николай 2 Афанасьев
Андрей Никитин Сухов, Василия Клим Сухова жена Анна Васильевна
Смерть
16.02.1874
80 лет, от старости