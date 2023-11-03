Бородихина (Балобанова) Анастасия Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБородихина (Балобанова) Анастасия Семенова

Бородихина (Балобанова) Анастасия Семенова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

16.02.1874

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Болобанов Семен Иванов

Мать: Балобанова Федора Симонова

Бракосочетание
28.01.1825

Муж: Бородихин Николай 2 Афанасьев

Крестьянская дочь, умершего крестьянина Красноярской волости 31 год
Рождение ребёнка
06.02.1826

Дочь: Агафья Николаева

Отец ребёнка: Бородихин Николай 2 Афанасьев

Рождение ребёнка
24.03.1828

Сын: Бородихин Иван Николаев

Отец ребёнка: Бородихин Николай 2 Афанасьев

Рождение ребёнка
05.11.1830

Сын: Бородихин Михаил Николаев

Отец ребёнка: Бородихин Николай 2 Афанасьев

Рождение ребёнка
17.11.1832

Дочь: Сорокина Екатерина Николаева

Отец ребёнка: Бородихин Николай 2 Афанасьев

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Восприемники Андрей Осипов Богословцев, и урядника Василия Богунова жена Евдокия Захарова
Рождение ребёнка
30.09.1835

Сын: Бородихин Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Бородихин Николай 2 Афанасьев

Андрей Никитин Сухов, Василия Клим Сухова жена Анна Васильевна
Смерть
16.02.1874
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
80 лет, от старости
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close