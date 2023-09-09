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Бурносов Николай Петрович

Место рождения

село Паново Пановского сельского Совета Нурлатского р-она, ТАССР

Дата рождения

03.07.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

село Паново Пановского сельского Совета Нурлатского р-она, ТАССР
Рождение ребёнка
14.08.1959

Дочь: Цисарь Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Бурносова Надежда Фёдоровна

Рождение ребёнка
05.03.1965

Сын: Бурносов Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Бурносова Надежда Фёдоровна

Севск, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
24.04.1970

Сын: Бурносов Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Бурносова Надежда Фёдоровна

Севск, Севский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурносова Надежда Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
Балашиха, Балашиха, Московская область
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