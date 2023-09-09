Бурносов Николай Петрович
Место рождениясело Паново Пановского сельского Совета Нурлатского р-она, ТАССР
Дата рождения03.07.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
село Паново Пановского сельского Совета Нурлатского р-она, ТАССР
Рождение ребёнка
14.08.1959
Дочь: Цисарь Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Бурносова Надежда Фёдоровна
Рождение ребёнка
05.03.1965
Мать ребёнка: Бурносова Надежда Фёдоровна
Рождение ребёнка
24.04.1970
Мать ребёнка: Бурносова Надежда Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Балашиха, Балашиха, Московская область