Кучукбаева Гарифа Фаравазетдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фаравазетдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1909
Отец ребёнка: Кучукбаев Мухаматназар Назмуддинович
Новый Чад, Бардымский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1928
Сын: Кучукбаев Казим Назирович
Отец ребёнка: Кучукбаев Мухаматназар Назмуддинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно