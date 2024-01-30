Кучукбаева Гарифа Фаравазетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучукбаева Гарифа Фаравазетдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фаравазетдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1909

Сын: Кучукбаев Амин Назирович

Отец ребёнка: Кучукбаев Мухаматназар Назмуддинович

Новый Чад, Бардымский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1928

Сын: Кучукбаев Казим Назирович

Отец ребёнка: Кучукбаев Мухаматназар Назмуддинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кучукбаев Мухаматназар Назмуддинович

Смерть
Неизвестно
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