Маркелова (Громова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркелова (Громова) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Громов-Аммосов Иван Евдокимович

Мать: Аммосова-Громова Евдокия Стефановна

Развод
Неизвестно

Муж: Маркелов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркелов Михаил

Отец ребёнка: Маркелов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Маркелов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркелов Иван

Смерть
2005
Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
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