Маркелова (Громова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти2005
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Развод
Неизвестно
Муж: Маркелов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маркелов Михаил
Отец ребёнка: Маркелов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Маркелов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маркелов Иван
Смерть
2005
Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область