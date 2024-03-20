Безрукова (Ефименко) Аксеня (Ксения) Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безрукова (Ефименко) Аксеня (Ксения) Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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1930 г.р.
1933 г.р.
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Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Безруков Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безруков Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Безруков Дмитрий Степанович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Безруков Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
26.02.1930

Дочь: Щербакова (Безрукова) Мария (Марфа) Дмитриевна

Отец ребёнка: Безруков Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
22.05.1933

Дочь: Тарарина (Безрукова) Любовь Дмитриевна

Отец ребёнка: Безруков Дмитрий Степанович

Смерть
Неизвестно

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