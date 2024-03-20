Безрукова (Ефименко) Аксеня (Ксения) Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
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Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Безруков Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Безруков Дмитрий Степанович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Безруков Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
26.02.1930
Дочь: Щербакова (Безрукова) Мария (Марфа) Дмитриевна
Отец ребёнка: Безруков Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
22.05.1933
Дочь: Тарарина (Безрукова) Любовь Дмитриевна
Отец ребёнка: Безруков Дмитрий Степанович
Смерть
Неизвестно