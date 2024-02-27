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Скворцова Просковья (Паня, Паша) Егоровна
Скворцова Просковья (Паня, Паша) Егоровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
До 1906
Пол
Женский
Отец
Скворцов Егор Прокопьевич
1980 г.р.
Мать
Скворцова Полина
1880 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
До 1906
Отец:
Скворцов Егор Прокопьевич
Мать:
Скворцова Полина
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