Скворцова Просковья (Паня, Паша) Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скворцова Просковья (Паня, Паша) Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1906

Пол

Женский

Отец

1980 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1906

Отец: Скворцов Егор Прокопьевич

Мать: Скворцова Полина

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