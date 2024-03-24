Головёмкина Александра Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914
Сын: Головёмкин Иван Михайлович
Отец ребёнка: Головёмкин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
14.03.1917
Дочь: Жигулева Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Головёмкин Михаил Николаевич
Верхопижанской 1-й, Яранский уезд, Вятская губерния
родилась в деревне Кулашино Оршанский район Марийская ССР (Рядом с деревней Табашино)
Смерть
Неизвестно