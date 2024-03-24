Головёмкина Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоловёмкина Александра Васильевна

Головёмкина Александра Васильевна

Место рождения

Табашино, Оршанский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Табашино, Оршанский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1914

Сын: Головёмкин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Головёмкин Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
14.03.1917

Дочь: Жигулева Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Головёмкин Михаил Николаевич

Верхопижанской 1-й, Яранский уезд, Вятская губерния
родилась в деревне Кулашино Оршанский район Марийская ССР (Рядом с деревней Табашино)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close