Волоскова (Кукавка) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волоскова (Кукавка) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1918 г.р.
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Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1918

Сын: Волосков Сергей Иванович

Отец ребёнка: Волосков Иван

Харьковка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волосков Иванович

Отец ребёнка: Волосков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волосков Петр Иванович

Отец ребёнка: Волосков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волосков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волосков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Волосков Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волосков Иван

Место жительства
Неизвестно
Харьковка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Смерть
Неизвестно