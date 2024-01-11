Аминов Гатаулла Губайдуллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аминов Губайдулла Хасанович
Мать: Аминова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аминова ?
Смерть
Неизвестно