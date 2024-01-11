Аминов Гатаулла Губайдуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аминов Гатаулла Губайдуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аминов Губайдулла Хасанович

Мать: Аминова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аминова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аминова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аминова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аминова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аминова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аминова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аминова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аминова ?

Смерть
Неизвестно
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