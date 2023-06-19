Агафья Харитонова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Харитон Лаврентьев
Мать: Мария Карпова
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Агрипина Васильева
Отец ребёнка: Василий Алексеев
Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Василий Алексеев
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Анастасия Васильева
Отец ребёнка: Василий Алексеев
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Василий Алексеев
Работа или профессия
Неизвестно