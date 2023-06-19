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Агафья Харитонова

Место рождения

Жуково, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

Около 1860

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Харитон Лаврентьев

Мать: Мария Карпова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Агрипина Васильева

Отец ребёнка: Василий Алексеев

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Василий Алексеев

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Анастасия Васильева

Отец ребёнка: Василий Алексеев

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Василий Алексеев

Жуково, Осташковский, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно