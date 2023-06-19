Медникова Федосья Петровна
Место рождения
Дата рождения27.05.1896 ст.
Дата смертиОколо 1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1896 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1916 ст.
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Зубова Азарова Клавдия Кирилловна
Отец ребёнка: Азаров Иванов Кирилл Иванов
Цвылёво, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Около 1980
Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург