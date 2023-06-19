Медникова Федосья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медникова Федосья Петровна

Место рождения

Дмитрово, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

27.05.1896 ст.

Дата смерти

Около 1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

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ПК
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Место
Комментарий
Рождение
27.05.1896 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Дмитрово, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
13.01.1916 ст.

Муж: Азаров Иванов Кирилл Иванов

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Зубова Азарова Клавдия Кирилловна

Отец ребёнка: Азаров Иванов Кирилл Иванов

Цвылёво, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Около 1980
Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург