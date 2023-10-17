Солдатова (Максимова) Анисья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатова (Максимова) Анисья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1901

Муж: Солдатов Алексей Ефимов

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Мария Алексеева

Отец ребёнка: Солдатов Алексей Ефимов

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Солдатов Иван Алексеев

Отец ребёнка: Солдатов Алексей Ефимов

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Солдатов Алексей Ефимов

Смерть
Неизвестно
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