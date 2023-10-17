Солдатова (Максимова) Анисья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1901
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Мария Алексеева
Отец ребёнка: Солдатов Алексей Ефимов
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Солдатов Алексей Ефимов
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Солдатов Алексей Ефимов
Смерть
Неизвестно