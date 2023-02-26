Давыдов Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдов Геннадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1971 г.р.

Дети

1993 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.04.1990

Жена: Давыдова Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
02.01.1993

Сын: Давыдов Михаил Геннадиевич

Мать ребёнка: Давыдова Светлана Николаевна

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
21.05.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давыдова Светлана Николаевна

Курск, город Курск, Курская область
Развод
Неизвестно

Жена: Давыдова Светлана Николаевна