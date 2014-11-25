Крент Марат Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1939
Дата смерти25.11.2014
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1939
Отец: Крент Антон
Мать: Крент Мария Иосифовнв
Рождение ребёнка
16.01.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крент Тамара Васильевна
Рождение ребёнка
31.12.1972
Дочь: Крент Светлана Маратовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крент Тамара Васильевна
Смерть
25.11.2014