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Крент Марат Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1939

Дата смерти

25.11.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1939

Отец: Крент Антон

Мать: Крент Мария Иосифовнв

Рождение ребёнка
16.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крент Тамара Васильевна

Рождение ребёнка
31.12.1972

Дочь: Крент Светлана Маратовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крент Тамара Васильевна

Смерть
25.11.2014