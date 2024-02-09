Мария Никитична (Ильинична)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.10.1846
Муж: Гавриил Архипович
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.07.1854
Сын: Сысой Гаврилович
Отец ребёнка: Гавриил Архипович
Рождение ребёнка
15.05.1859
Сын: Федор Гаврилович
Отец ребёнка: Гавриил Архипович
Рождение ребёнка
29.10.1860
Дочь: Степанида Гавриловна
Отец ребёнка: Гавриил Архипович
Рождение ребёнка
06.07.1866
Дочь: Ольга Гавриловна
Отец ребёнка: Гавриил Архипович
Смерть
Неизвестно