Мария Никитична (Ильинична) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Никитична (Ильинична)

Место рождения

Рог, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1825 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рог, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
13.10.1846

Муж: Гавриил Архипович

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.07.1854

Сын: Сысой Гаврилович

Отец ребёнка: Гавриил Архипович

Большая Горка, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.05.1859

Сын: Федор Гаврилович

Отец ребёнка: Гавриил Архипович

Большая Горка, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.10.1860

Дочь: Степанида Гавриловна

Отец ребёнка: Гавриил Архипович

Большая Горка, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.07.1866

Дочь: Ольга Гавриловна

Отец ребёнка: Гавриил Архипович

Большая Горка, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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