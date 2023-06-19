Карев Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карев Александр Васильевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1894

Дата смерти

24.11.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С 1941 по 1971
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
24.11.1971
Москва, город федерального значения Москва