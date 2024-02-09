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Деветьяров Петр Обрамов

Место рождения

Здерихино, Сунский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1684

Дата смерти

03.04.1753

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684

Отец: Деветьяров Обрам Потапов

Мать: Акилина Прокопьева

Здерихино, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1706

Сын: Деветьяров Климентий Петров

Мать ребёнка: Ирина Васильева

Здерихино, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1719

Сын: Деветьяров Сила Петров

Мать ребёнка: Ирина Васильева

Здерихино, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деветьяров Еремей Петров

Мать ребёнка: Ирина Васильева

Смерть
03.04.1753
Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния
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