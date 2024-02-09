Деветьяров Петр Обрамов
Место рождения
Дата рождения1684
Дата смерти03.04.1753
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684
Отец: Деветьяров Обрам Потапов
Мать: Акилина Прокопьева
Рождение ребёнка
1706
Сын: Деветьяров Климентий Петров
Мать ребёнка: Ирина Васильева
Рождение ребёнка
1719
Мать ребёнка: Ирина Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ирина Васильева
Смерть
03.04.1753
Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния