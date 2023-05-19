Мушкин Иван Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мушкина Нина Ивановна
Мать ребёнка: Анастасия Васильевна Мелькова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анастасия Васильевна Мелькова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мушкин Александр Иванович
Мать ребёнка: Анастасия Васильевна Мелькова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мушкина Галина Ивановна
Мать ребёнка: Анастасия Васильевна Мелькова
Смерть
Неизвестно