Мушкин Иван Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мушкин Иван Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мушкина Нина Ивановна

Мать ребёнка: Анастасия Васильевна Мелькова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мушкин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Анастасия Васильевна Мелькова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мушкин Александр Иванович

Мать ребёнка: Анастасия Васильевна Мелькова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мушкина Галина Ивановна

Мать ребёнка: Анастасия Васильевна Мелькова

Смерть
Неизвестно