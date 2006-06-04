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Криницына Мария Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.2006

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.2006

Отец: Криницын Денис Владимирович

Мать: Криницына Ольга Александровна