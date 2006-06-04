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Криницына Мария Денисовна
Криницына Мария Денисовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.06.2006
Пол
Женский
Отец
Криницын Денис Владимирович
1982 г.р.
Мать
Криницына Ольга Александровна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.2006
Отец:
Криницын Денис Владимирович
Мать:
Криницына Ольга Александровна
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