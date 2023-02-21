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(Первушина) Валентина
(Первушина) Валентина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1898
Пол
Женский
Отец
Первушин Павел Федорович
1873 г.р.
Мать
Первушина (Дуракова) Анна Васильевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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Биография
Биография
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец:
Первушин Павел Федорович
Мать:
Первушина Анна Васильевна
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