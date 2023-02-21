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(Первушина) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Первушин Павел Федорович

Мать: Первушина Анна Васильевна