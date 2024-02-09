Чернявский Антон Юльянович
Место рождения
Дата рождения14.10.1920
Дата смерти31.08.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1920
Отец: Чернявский Юльян Викентьевич
Мать: Полина Степановна
Рождение ребёнка
31.08.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.06.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
31.08.1988
Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область