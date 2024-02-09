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Чернявский Антон Юльянович

Место рождения

Слуцк, Слуцкий район, Минская область

Дата рождения

14.10.1920

Дата смерти

31.08.1988

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1920

Отец: Чернявский Юльян Викентьевич

Мать: Полина Степановна

Слуцк, Слуцкий район, Минская область
Рождение ребёнка
31.08.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
31.08.1988
Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
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