Гончар Роман Сергеевич 21.03.1977 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гончар Роман Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1997

Дочь: Борисенко (Гончар) Алина Романовна

Мать ребёнка: Гончар (Кудряшова) Елена Васильевна

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
27.04.2001

Сын: Гончар Владислав Романович

Мать ребёнка: Гончар (Кудряшова) Елена Васильевна

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область

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