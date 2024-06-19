Гончар Роман Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1997
Дочь: Борисенко (Гончар) Алина Романовна
Мать ребёнка: Гончар (Кудряшова) Елена Васильевна
Рождение ребёнка
27.04.2001
Сын: Гончар Владислав Романович
Мать ребёнка: Гончар (Кудряшова) Елена Васильевна