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Фёкла Ильина

Место рождения

Усаты, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1771 г.р.

Мать

Около 1775 г.р.

Муж

Около 1793 г.р.

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Илья Корнилов

Мать: Матрёна Автономова

Усаты, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Марков Михаил Васильев

Отец ребёнка: Василий Марьев

Усаты, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Василий Марьев

Усаты, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Марков Матвей Васильев

Отец ребёнка: Василий Марьев

Усаты, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Марьев

Смерть
Неизвестно
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