Фёкла Ильина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Илья Корнилов
Мать: Матрёна Автономова
Рождение ребёнка
Около 1824
Отец ребёнка: Василий Марьев
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Василий Марьев
Рождение ребёнка
Около 1838
Отец ребёнка: Василий Марьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Марьев
Смерть
Неизвестно