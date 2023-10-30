Зайцева (Беженцева) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Беженцева) Елена

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Место рождения

Россия

Дата рождения

06.01.1965

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1965

Отец: Беженцев Геннадий

Мать: Беженцева Тамара

Россия
Бракосочетание
30.06.1987

Муж: Зайцев Виталий

Рождение ребёнка
05.08.1987

Дочь: Наталия

Отец ребёнка: Зайцев Виталий

Рождение ребёнка
05.03.1998

Дочь: София

Отец ребёнка: Зайцев Виталий

Россия
Развод
Неизвестно

Муж: Зайцев Виталий

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