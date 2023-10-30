Зайцева (Беженцева) Елена
Место рожденияРоссия
Дата рождения06.01.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1965
Отец: Беженцев Геннадий
Мать: Беженцева Тамара
Россия
Бракосочетание
30.06.1987
Муж: Зайцев Виталий
Рождение ребёнка
05.08.1987
Дочь: Наталия
Отец ребёнка: Зайцев Виталий
Рождение ребёнка
05.03.1998
Дочь: София
Отец ребёнка: Зайцев Виталий
Россия
Развод
Неизвестно
Муж: Зайцев Виталий