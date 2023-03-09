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Прохоренкова Александра Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1874 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Отец: Прохоренков Павел

Мать: не указана