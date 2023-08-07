Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиМежду 1775 и 1780
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Агафья Филипповна
Отец ребёнка: Филипп Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Между 1775 и 1780