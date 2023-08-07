Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Между 1775 и 1780

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1736 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Агафья Филипповна

Отец ребёнка: Филипп Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Между 1775 и 1780