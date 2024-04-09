Агафья
Место рождения
Дата рождения1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Иван Никитин
Рождение ребёнка
1823
Сын: Трифон Иванов
Отец ребёнка: Иван Никитин
Рождение ребёнка
1826
Сын: Антон Иванов
Отец ребёнка: Иван Никитин
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Василиса Иванова
Отец ребёнка: Иван Никитин