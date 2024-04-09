Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья

Место рождения

Парахино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1794

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Парахино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Иван Никитин

Рождение ребёнка
1823

Сын: Трифон Иванов

Отец ребёнка: Иван Никитин

Рождение ребёнка
1826

Сын: Антон Иванов

Отец ребёнка: Иван Никитин

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Василиса Иванова

Отец ребёнка: Иван Никитин

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