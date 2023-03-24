Клюева Эмилия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюева Эмилия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клюев Василий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клюев Василий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюев Василий Александрович

Смерть
Неизвестно