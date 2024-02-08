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Игнатьева Наталья Александровна
Игнатьева Наталья Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.12.1970
Пол
Женский
Отец
Андреев Александр
Мать
Андреева (Каулина) Елена Андреевна
1948 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1970
Отец:
Андреев Александр
Мать:
Андреева Елена Андреевна
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