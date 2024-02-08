Игнатьева Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьева Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1970

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1970

Отец: Андреев Александр

Мать: Андреева Елена Андреевна

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