Брук (Ефремова) Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брук (Ефремова) Евдокия Семеновна

Место рождения

Николаевка, Есильский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

01.08.1916 ст.

Дата смерти

14.06.1990

Пол

Женский

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1916 ст.

Отец: Ефремов Семен Иванович

Мать: Ефремова Христина Дмитриевна

Николаевка, Есильский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.08.1937

Сын: Брук Борис Львович

Отец ребёнка: Брук Лев Михайлович

Бракосочетание
1937

Муж: Брук Лев Михайлович

Рождение ребёнка
12.12.1938

Сын: Ефремов Валерий Львович

Отец ребёнка: Брук Лев Михайлович

Развод
1938

Муж: Брук Лев Михайлович

Бракосочетание
25.08.1951

Муж: Брук Лев Михайлович

Ильинский, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
14.06.1990