Брук (Ефремова) Евдокия Семеновна
Место рождения
Дата рождения01.08.1916 ст.
Дата смерти14.06.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1916 ст.
Рождение ребёнка
19.08.1937
Сын: Брук Борис Львович
Отец ребёнка: Брук Лев Михайлович
Бракосочетание
1937
Рождение ребёнка
12.12.1938
Отец ребёнка: Брук Лев Михайлович
Развод
1938
Бракосочетание
25.08.1951
Ильинский, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
14.06.1990