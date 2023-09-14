Метелин Никонор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Удалова Любовь Никоноровна
Мать ребёнка: Метелина Александра Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Метелина Клавдия Никоноровна
Мать ребёнка: Метелина Александра Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ранинская Зоя Никаноровна
Мать ребёнка: Метелина Александра Павловна
Смерть
Неизвестно