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Суворов Никита Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: Суворов Иван Никитин

Мать: Суворова Елизавета Петрова

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Суворов Елисей Никитин

Мать ребёнка: Суворова Анна Григорьева

Рождение ребёнка
28.10.1771

Дочь: Параскева Никитина

Мать ребёнка: Суворова Анна Григорьева

Сумное, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
воспр сестра отца Параскева
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суворова Анна Григорьева

Смерть
Неизвестно
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