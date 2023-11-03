Суворов Никита Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Отец: Суворов Иван Никитин
Рождение ребёнка
Около 1769
Мать ребёнка: Суворова Анна Григорьева
Рождение ребёнка
28.10.1771
Дочь: Параскева Никитина
Мать ребёнка: Суворова Анна Григорьева
Сумное, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
воспр сестра отца Параскева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суворова Анна Григорьева
Смерть
Неизвестно