Раскат Иван Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти02.02.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 26.09.1941 по 02.02.1945
Род войск: Пехота Воинское звание: Ефрейтор Призван 26.09.1941 года Илекским РВК. С 5.01.1942 на Калининском - 1 Прибалтийском фронте. с 1.05.1944 года на Ленинградском фронте. В 1944 году в звании еф... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Раскат Дарья Ивановна
Смерть
02.02.1945
Причина смерти: Умер от ран