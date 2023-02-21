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Раскат Иван Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

02.02.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1890 и 1910 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
С 26.09.1941 по 02.02.1945
Род войск: Пехота Воинское звание: Ефрейтор Призван 26.09.1941 года Илекским РВК. С 5.01.1942 на Калининском - 1 Прибалтийском фронте. с 1.05.1944 года на Ленинградском фронте. В 1944 году в звании еф... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Раскат Дарья Ивановна

Смерть
02.02.1945
Причина смерти: Умер от ран