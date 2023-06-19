Смоленский Степан Васильевич
Место рождения
Дата рождения20.10.1848
Дата смерти02.04.1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1848 по 1889
Место жительства
С 1889 по 1901
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1901 по 1909
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
02.04.1909
Васильсурск, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область