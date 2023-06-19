Смоленский Степан Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смоленский Степан Васильевич

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.10.1848

Дата смерти

02.04.1909

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
20.10.1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1848 по 1889
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1889 по 1901
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1901 по 1909
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
02.04.1909
Васильсурск, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область